Международный турнир по спортивной гимнастике соберет в Пензе представителей 15 стран

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-27T12:07:29+03:00

Состязания будут проходить 29 и 30 ноября в ДС «Бурстасы»

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В Пензе состоится XXVI Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина. За победу будут бороться более ста участников из 15 стран – Армении, Беларуссии, Великобритании, Грузии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Кипра, Кореи, Латвии, Узбекистана, Финляндии, Японии и России. Пензенскую область на этих соревнованиях представят 13 спортсменов: Ульяна Перебиносова, Елизавета Володина, Ангелина Косынкина, Карина Зыбайло, Дарья Баженова, Григорий Климентьев, Павел Лукашов, Олег Ступкин, Артем Козлов, Алексей Лунев, Сергей Гоглов, Владислав Лукьянов и Евгений Пашкин.

Соревнования проводятся в командном первенстве, личном многоборье и финалах в отдельных дисциплинах среди мужчин и женщин раздельно.

Помимо спортивной составляющей, у зрителей будет возможность сфотографироваться с талисманами сборной команды России по спортивной гимнастике – тигром Джимом и рысью Настикой и поучаствовать в розыгрыше подарков.

СПРАВКА «КП»

Михаил Воронин – (1945-2004), советский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион (1968 год), двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Занимал посты заместителя председателя Федерации гимнастики СССР (1973), президента Федерации гимнастики РСФСР (1978-1988), старшего (затем – главного) тренера Центрального совета «Динамо» (1973-1994). С 1992 года - президент гимнастического клуба «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU