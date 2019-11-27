Пензенский Губернский лицей вошел в сотню лучших школ РФ
Также сотрудница учреждения стала победительницей в одной из номинаций
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В Санкт-Петербурге состоялся VIII Всероссийский образовательный форум «Школа будущего», в рамках которого были подведены итоги федерального конкурса «100 лучших школ России».
В номинации «Лучшая школа для детей с ОВЗ-2019» в число победителей вошел Центр дистанционного обучения Губернского лицея. Само же учреждение стало победителем в номинации «Лучший лицей». Заместитель директора организации по учебно-воспитательной работе Марина Калдина стала победителем в номинации «Лучший завуч-2019».
ИСТОЧНИК KP.RU