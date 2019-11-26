В гостях у ребят Пензенского социально-реабилитационного центра

СЕГОДНЯ 17:56 2019-11-26T17:56:11+03:00

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Сотрудники следственного управления организовали спортивное мероприятие с воспитанниками Областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, расположенного в селе Кичкилейка Пензенского района, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

В проведении мероприятия также принимали участие президент Пензенского регионального отделения Федерации рукопашного боя Щербинин Б.А., тренеры по рукопашному бою Мосейкин А.А. и Голубин А.В. Они провели с подростками разминку и тренировку, продемонстрировав основные приемы восточных единоборств, приемлемые для начинающих. Ребята в ходе спортивного мероприятия отрабатывали технику приемов.

Инспектор отдела кадров следственного управления Яшина Т.В., являющаяся тренером по шейпингу, провела с воспитанницами Центра тренировку по данному виду гимнастики.

После спортивных занятий сотрудники следственного управления и тренеры рассказали воспитанникам Центра о пользе занятий спортом, здорового образа жизни.

Мероприятие завершилось совместным чаепитием. Ребята поблагодарили сотрудников управления и региональное отделение Федерации рукопашного боя за проведенную тренировку.

ИСТОЧНИК KP.RU