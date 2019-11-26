2019-11-26T17:56:11+03:00
Общество

В гостях у ребят Пензенского социально-реабилитационного центра

Побывали сотрудники следственного управления и тренеры рукопашного боя
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники следственного управления организовали спортивное мероприятие с воспитанниками Областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, расположенного в селе Кичкилейка Пензенского района, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

В проведении мероприятия также принимали участие президент Пензенского регионального отделения Федерации рукопашного боя Щербинин Б.А., тренеры по рукопашному бою Мосейкин А.А. и Голубин А.В. Они провели с подростками разминку и тренировку, продемонстрировав основные приемы восточных единоборств, приемлемые для начинающих. Ребята в ходе спортивного мероприятия отрабатывали технику приемов.

Инспектор отдела кадров следственного управления Яшина Т.В., являющаяся тренером по шейпингу, провела с воспитанницами Центра тренировку по данному виду гимнастики.

После спортивных занятий сотрудники следственного управления и тренеры рассказали воспитанникам Центра о пользе занятий спортом, здорового образа жизни.

Мероприятие завершилось совместным чаепитием. Ребята поблагодарили сотрудников управления и региональное отделение Федерации рукопашного боя за проведенную тренировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе состоится XII российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина
Законодательное Собрание Пензенской области посетили юные краеведы
К ближайшим выходным в Мордовии ожидается снег
Владимир Волков наградил жительниц Мордовии
В Пензенской области впервые зарегистрирован пациент с лихорадкой денге
С начала года объем экспорта промышленной продукции из Мордовии превысил 190 миллионов долларов
Пензенским школам присвоят имена Героев Великой Отечественной войны
Пензенские дзюдоисты стали лучшими в своей группе
Права детей, проживающих с опекунами, восстановлены
В Пензе построена первая очередь жилого комплекса «Райки»
Предпринимателю из Мордовии перекрыли кран
В Мордовии продолжается строительство детского сада в рабочем поселке Ялга
Валерий Лидин поздравил краеведческий музей Сердобска с вековым юбилеем
В Пензе обсудят защиту прав несовершеннолетних
Пензенская прокуратура признала результаты экспертизы тепломагистрали недействительными
Новые ФАПы в Башмаковском районе начнут работу в будущем году
Пензенцы могут поделиться предложениями по улучшению работы общественного транспорта
Пензенская «Лагуна-УОР» сохранила лидерство
Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»
В Сердобском районе при пожаре погиб мужчина