2019-11-26T17:20:50+03:00
Звезды

В Пензе состоится XII российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина

В этом году он будет посвящен 130-летию со дня рождения выдающегося актера эпохи «немого кино»
Анна ЧЕРНАЯ
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С 29 ноября по 1 декабря в Пензе пройдет XII Открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина.

- В рамках мероприятия состоится конкурсный смотр новых российских игровых фильмов, в большинстве из которых исполнители мужских ролей были отмечены национальными премиями, призами отечественных и международных кинофестивалей, - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Оценивать киноработы по традиции будет зрительское жюри, выбирая лучший фильм, лучшую работу молодого актёра и лучшую мужскую роль.

- В состав профессионального жюри кинофестиваля войдут известные актёры Пензенского областного драматического театра – народная артистка России Галина Репная и заслуженный артист России Василий Конопатин. Возглавит жюри художник театра и кино, член Союза кинематографистов России, лауреат международных театральных фестивалей Сергей Февралев, - сообщила представителям прессы президент кинофестиваля Светлана Старостина.

Также в день закрытия фестиваля пензенцев ждет встреча с народным артистом России Львом Прыгуновым, а также показ документального фильма «Альбатрос. Выстоять в бурю», который рассказывает о русской эмигрантской студии, где снимался Иван Мозжухин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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