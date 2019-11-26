В Пензе состоится XII российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина
С 29 ноября по 1 декабря в Пензе пройдет XII Открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина.
- В рамках мероприятия состоится конкурсный смотр новых российских игровых фильмов, в большинстве из которых исполнители мужских ролей были отмечены национальными премиями, призами отечественных и международных кинофестивалей, - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.
Оценивать киноработы по традиции будет зрительское жюри, выбирая лучший фильм, лучшую работу молодого актёра и лучшую мужскую роль.
- В состав профессионального жюри кинофестиваля войдут известные актёры Пензенского областного драматического театра – народная артистка России Галина Репная и заслуженный артист России Василий Конопатин. Возглавит жюри художник театра и кино, член Союза кинематографистов России, лауреат международных театральных фестивалей Сергей Февралев, - сообщила представителям прессы президент кинофестиваля Светлана Старостина.
Также в день закрытия фестиваля пензенцев ждет встреча с народным артистом России Львом Прыгуновым, а также показ документального фильма «Альбатрос. Выстоять в бурю», который рассказывает о русской эмигрантской студии, где снимался Иван Мозжухин.
ИСТОЧНИК KP.RU