2019-11-26T17:11:54+03:00
Общество

Законодательное Собрание Пензенской области посетили юные краеведы

В парламенте состоялась торжественная церемония чествования победителей и призеров областной научно-практической конференции учащихся
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Конференция проводилась с целью привлечения внимания школьников к краеведческой работе, воспитания любви к родному краю, его истории, культуре, природе.

В течение года прошли два этапа: из 2000 участников, принявших участие в муниципальных конкурсах, в финал вышли около 200. Свои проекты школьники представили в различных номинациях. Лучшими признаны 70 работ.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Полукаров отметил высокий уровень конкурсных работ:

- Не стоит думать, что таланты живут только в Москве или Петербурге - столицы их забирают, а рождаются таланты как раз в глубинке. Вы все талантливы.

Наград удостоены юные исследователи и их руководители из Пензы, Заречного и 10 муниципальных районов области. Обладателем Гран-при стала Попова Полина, учащаяся средней школы № 58. Работы победителей представят Пензенскую область на Всероссийской конференции «Отечество» в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В гостях у ребят Пензенского социально-реабилитационного центра
В Пензе состоится XII российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина
К ближайшим выходным в Мордовии ожидается снег
Владимир Волков наградил жительниц Мордовии
В Пензенской области впервые зарегистрирован пациент с лихорадкой денге
С начала года объем экспорта промышленной продукции из Мордовии превысил 190 миллионов долларов
Пензенским школам присвоят имена Героев Великой Отечественной войны
Пензенские дзюдоисты стали лучшими в своей группе
Права детей, проживающих с опекунами, восстановлены
В Пензе построена первая очередь жилого комплекса «Райки»
Предпринимателю из Мордовии перекрыли кран
В Мордовии продолжается строительство детского сада в рабочем поселке Ялга
Валерий Лидин поздравил краеведческий музей Сердобска с вековым юбилеем
В Пензе обсудят защиту прав несовершеннолетних
Пензенская прокуратура признала результаты экспертизы тепломагистрали недействительными
Новые ФАПы в Башмаковском районе начнут работу в будущем году
Пензенцы могут поделиться предложениями по улучшению работы общественного транспорта
Пензенская «Лагуна-УОР» сохранила лидерство
Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»
В Сердобском районе при пожаре погиб мужчина