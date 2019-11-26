Законодательное Собрание Пензенской области посетили юные краеведы

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-26T17:11:54+03:00

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Конференция проводилась с целью привлечения внимания школьников к краеведческой работе, воспитания любви к родному краю, его истории, культуре, природе.

В течение года прошли два этапа: из 2000 участников, принявших участие в муниципальных конкурсах, в финал вышли около 200. Свои проекты школьники представили в различных номинациях. Лучшими признаны 70 работ.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Полукаров отметил высокий уровень конкурсных работ:

- Не стоит думать, что таланты живут только в Москве или Петербурге - столицы их забирают, а рождаются таланты как раз в глубинке. Вы все талантливы.

Наград удостоены юные исследователи и их руководители из Пензы, Заречного и 10 муниципальных районов области. Обладателем Гран-при стала Попова Полина, учащаяся средней школы № 58. Работы победителей представят Пензенскую область на Всероссийской конференции «Отечество» в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU