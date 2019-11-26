2019-11-26T16:14:02+03:00
Общество

Владимир Волков наградил жительниц Мордовии

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, состоялось сегодня в Доме республики
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Главы Республики МордовияФОТО: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Глава региона поздравил присутствующих с праздником и вручил многодетным мамам Почетные дипломы и денежные премии.

- День матери - замечательный праздник, наполненный теплотой и благодарностью, - отметил Владимир Дмитриевич. – В нашем регионе уделяется особе внимание поддержке материнства и детства, и это приносит свои плоды: за последние шесть лет количество многодетных семей в Мордовии выросло в полтора раза! В этом году в семье жительницы Саранска Натальи Васильевны Автаевой на свет появился десятый ребенок. А в семьях Натальи Александровны Табачковой из Саранска и Екатерины Николаевны Калачиной из Ковылкина родились девятые дети. Восьмой ребенок родился у Нины Ивановны Неяскиной из села Атюрьево. К слову, в семьях, которые находятся сегодня в этом зале, в общей сложности воспитывается 213 детей. Вот они -настоящие герои нашего времени!

В продолжение речи Глава РМ сообщил о том, что делается и планируется сделать в регионе для поддержания демографии. В частности, речь шла о строительстве новых школ и детских садов в рамках национальных проектов, ежемесячных выплатах для молодых семей, обеспечение жильем и ипотеке.

Почетные дипломы Главы региона получили 22 многодетные матери, Почетные дипломы «За заслуги в воспитании детей» - еще 20 семей. Кроме того, всем награжденным Почетным дипломом многодетной матери установлена ежегодная единовременная выплата на проезд в общественном транспорте в сумме шесть тысяч рублей. Традиционно всем участницам торжественного мероприятия от имени Главы Мордовии были вручены павловопосадские платки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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