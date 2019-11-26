В Пензенской области впервые зарегистрирован пациент с лихорадкой денге

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-26T15:48:21+03:00

Благодаря оперативной работе и профессионализму медиков, мужчина получил необходимое лечение и был выписан

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Пензенец попал в больницу с жалобами на высокую температуру, слабость и сыпь. Анализы выявили изменения в составе крови. Во время разговора с врачом мужчина упомянул, что недавно вернулся с отдыха на Мальдивах.

Специалисты заподозрили, что мужчина мог подхватить во время отпуска лихорадку денге – инфекционное заболевание, распространенное в тропиках. В нашей стране случаи заболевания этой лихорадкой носят завозной характер. Ежегодно в России выявляют до 170 пациентов, подхвативших данную инфекцию.

Инкубационный период лихорадки денге может протекать до 14 дней, поэтому большинство туристов из нашей страны обнаруживают признаки заболевания уже дома, вернувшись с отдыха. К сожалению, обезопасить себя с помощью прививок в данном случае невозможно: вакцины от этой инфекции пока не существует.

Диагноз пензенца подтвердили специалисты лаборатории в Новосибирске, куда был отправлен анализ крови.

- Пациенту назначили соответствующую медикаментозную терапию, - отметила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева. - За время лечения температура тела и показатели крови нормализовалась.

Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии.

По словам медицинского работника, на сегодняшний день еще один больной находится на стационарном лечении в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи с подозрением на лихорадку денге.

- Симптоматика схожа, - отмечает Джамиля Курмаева. - В настоящее время проводятся исследования с целью подтверждения диагноза.

ИСТОЧНИК KP.RU