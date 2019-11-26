2019-11-26T15:27:29+03:00
Экономика

С начала года объем экспорта промышленной продукции из Мордовии превысил 190 миллионов долларов

Республика сотрудничает с 50 странами
Анна ЧЕРНАЯ
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По мнению Главы республики Владимира Волкова, тем самым региональные компании вносят заметный вклад в достижение цели, которую поставил Президент России Владимир Путин - увеличить объем несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

За 9 месяцев экспорт промышленной продукции из Мордовии составил 197,2 млн долларов США.

- Отрадно, что этот рост обеспечивается за счет поставок высокотехнологичной продукции - вагонов, фанеры, вторичных алюминиевых сплавов, черных и цветных металлов. Наша продукция поставляется в Китай, США, Японию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Нидерланды и другие страны, - отметил Владимир Волков.

Республика сотрудничает с 50 странами (по экспорту - с 45, по импорту - с 26 государствами).

Что касается экспорта товаров агропромышленного комплекса, то за 9 месяцев этот показатель достиг 9,2 млн долларов США. Объем экспортных поставок сельхозпродукции увеличился на 300 тысяч долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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