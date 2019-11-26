Пензенским школам присвоят имена Героев Великой Отечественной войны
Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что 2020-й год, объявленный в России Годом Памяти и Славы, имеет огромное значение для патриотического воспитания молодёжи. Глава региона распорядился активизировать работу по присвоению общеобразовательным учебным заведениям имен земляков, удостоенных в период Великой Отечественной войны званий Героев Советского Союза.
- В последние три-четыре года мы уже немало сделали в данном направлении,- отметил Иван Александрович. - Но работу нужно продолжать. В учреждениях нужно открывать экспозиции, подготовленные учениками, родителями и педагогами. Чем больше людей будет участвовать в сохранении истории, тем лучше. К созданию таких выставок можно и нужно привлекать поисковые отряды.
Также губернатор потребовал обеспечить социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших узников концлагерей.
- Представители муниципальной власти должны знать о нуждах и проблемах каждого из этих людей и решать их в приоритетном порядке, - подчеркнул губернатор.
Глава области напомнил, что в соответствии с Указом Президента РФ, ветеранам будут вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
- Необходимо, чтобы каждый участник Великой Отечественной войны, каждый герой получил медаль в торжественной обстановке. Если по состоянию здоровья он не сможет присутствовать на мероприятии, к нему нужно прийти домой - поздравить, обязательно вручить подарок, отдать дань уважения его подвигу, - резюмировал губернатор
ИСТОЧНИК KP.RU