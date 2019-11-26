Пензенским школам присвоят имена Героев Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-26T12:52:09+03:00

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Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что 2020-й год, объявленный в России Годом Памяти и Славы, имеет огромное значение для патриотического воспитания молодёжи. Глава региона распорядился активизировать работу по присвоению общеобразовательным учебным заведениям имен земляков, удостоенных в период Великой Отечественной войны званий Героев Советского Союза.

- В последние три-четыре года мы уже немало сделали в данном направлении,- отметил Иван Александрович. - Но работу нужно продолжать. В учреждениях нужно открывать экспозиции, подготовленные учениками, родителями и педагогами. Чем больше людей будет участвовать в сохранении истории, тем лучше. К созданию таких выставок можно и нужно привлекать поисковые отряды.

Также губернатор потребовал обеспечить социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших узников концлагерей.

- Представители муниципальной власти должны знать о нуждах и проблемах каждого из этих людей и решать их в приоритетном порядке, - подчеркнул губернатор.

Глава области напомнил, что в соответствии с Указом Президента РФ, ветеранам будут вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

- Необходимо, чтобы каждый участник Великой Отечественной войны, каждый герой получил медаль в торжественной обстановке. Если по состоянию здоровья он не сможет присутствовать на мероприятии, к нему нужно прийти домой - поздравить, обязательно вручить подарок, отдать дань уважения его подвигу, - резюмировал губернатор

ИСТОЧНИК KP.RU