В Пензе построена первая очередь жилого комплекса «Райки»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-26T11:21:18+03:00

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Как известно, первый застройщик «Пензастрой» не смог закончить работу над многоквартирным домом. В результате мер, принятых губернатором и правительством Пензенской области, а также Законодательным Собранием региона, были созданы условия для завершения проблемной стройки. Ответственность за неё взял строительный холдинг «Термодом».

В настоящее время работы в первых трёх подъездах жилого комплекса выполнены в полном объёме. Это три 16-этажные блок-секции, где обустроены 179 квартир общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров, отмечает пресс-служба Правительства области.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, губернатор Иван Белозерцев сказал:

«Сегодня настоящее событие для тех граждан, которые приобрели квартиры в этом доме. Мы сдаём первую очередь ЖК «Райки». Обещали до конца года достроить и дом достроен. Жилищно-строительный кооператив создан, его руководитель осуществляет контроль по устранению недостатков. На следующей неделе документы будут подписаны. Дом будет сдан в эксплуатацию».

Данный объект стал первым завершённым строительством из числа проблемных жилых комплексов, превратившихся в долгострои из-за банкротства застройщиков. Также к завершению идёт возведение многоэтажки на улице 8-го Марта, высокая степень готовности на объекте ЖК «Маяковский» в микрорайоне Сосновки.

ИСТОЧНИК KP.RU