В Мордовии продолжается строительство детского сада в рабочем поселке Ялга
Его открытие запланировано на весну будущего года
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В рабочем поселке Ялга городского округа Саранск продолжается строительство детского сада на 160 мест. Территория здания находится в окружении существующей застройки в квартале, ограниченном улицами Мичурина и Пионерская р.п. Ялга.
В двухэтажном здании разместятся групповые ячейки для семи групп. Кроме того, в детском саду будут оборудованы зал для занятий музыкой, спортивный зал, кружковый и методический кабинеты, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная и служебно-бытовые помещения для персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU