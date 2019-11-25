2019-11-25T17:19:00+03:00
Звезды

Валерий Лидин поздравил краеведческий музей Сердобска с вековым юбилеем

Директор музея Геннадий Петров был награжден Почетной грамотой Законодательного Собрания
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Историко-краеведческого музея, состоялось в школе № 1 Сердобска в понедельник.

В актовом зале собрались представители региональных органов власти и руководители района, сотрудники областного министерства культуры и музейные работники, сердобчане и гости города.

С приветственным словом к участникам праздника обратился председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

- Отрадно, что музей никогда не пустует. Сегодня он динамично развивается, привлекает гостей содержательными экспозициями, служит важной образовательно-просветительской площадкой для детей и молодежи. Здесь проводятся школьные занятия и уроки мужества, выставки, встречи с замечательными людьми, показы кинофильмов и различные квесты.

Спикер регионального парламента поблагодарил коллектив за многолетний подвижнический труд, неравнодушие и профессионализм, стремление передать будущим поколениям всё богатство культурного наследия Сердобского края и передал в подарок оргтехнику.

Завершилась официальная часть праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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