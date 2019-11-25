2019-11-25T17:10:59+03:00
Общество

В Пензе обсудят защиту прав несовершеннолетних

Открытый форум прокуратуры и правительства региона состоится в среду
Анна ЧЕРНАЯ
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Мероприятие станет площадкой для открытой дискуссии между представителями органов государственной власти, местного самоуправления, широким экспертным сообществом, средствами массовой информации.

Участники форума обсудят соблюдение и защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, помощь детям и родителям в трудной жизненной ситуации, а также обменяются опытом работы в этих сферах. Итоги обсуждения будут использованы в совместной работе прокуратуры и Правительства региона с общественными институтами, заинтересованными ведомствами, органами местного самоуправления.

Форум состоится в среду в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Начало работы - в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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