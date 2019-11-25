2019-11-25T16:11:49+03:00
Здоровье

Новые ФАПы в Башмаковском районе начнут работу в будущем году

К возведению одного из пунктов приступят завтра
Анна ЧЕРНАЯ
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» еще в двух селах Пензенской области продолжают возводить фельдшерско-акушерские пункты. Уже в будущем году в Башмаковском районе их откроется два: в селах Тимирязево и Алексеевка.

- В селе Тимирязево работы по установке на сегодняшний момент завершены, - поясняет главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина. - Теперь мы планируем приступить к благоустройству прилегающей территории. Оборудование, необходимое для работы медучреждения, уже закуплено.

В Тимирязево проживает 836 человек. Необходимость в возведении нового медучреждения стала крайне актуальной, поскольку бывший фельдшерско-акушерский пункт в прошлом году признали аварийным.

В селе Алексеевка, где проживает всего 152 человека, к работам по возведению фельдшерско-акушерского пункта приступят завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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