Пензенцы могут поделиться предложениями по улучшению работы общественного транспорта

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-25T15:39:13+03:00

Все поступившие обращения будут проанализированы специалистами Управления транспорта и связи города

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Пензенцы смогут внести предложения по вопросам улучшения функционирования городского пассажирского транспорта. Провести опрос и принять меры по оптимизации работы маршрутов регулярных перевозок города ранее поручил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Горожанам предлагается ответить на следующие вопросы:

- на каких маршрутах в первую очередь необходимо заменить подвижной состав с автобусов малого на автобусы большого класса?

- какие изменения следует внести в режим работы общественного транспорта и на каких маршрутах?

Свои предложения можно направить до 1 декабря на электронный адрес transport_opros@rambler.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU