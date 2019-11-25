Пензенцы могут поделиться предложениями по улучшению работы общественного транспорта
Пензенцы смогут внести предложения по вопросам улучшения функционирования городского пассажирского транспорта. Провести опрос и принять меры по оптимизации работы маршрутов регулярных перевозок города ранее поручил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.
Горожанам предлагается ответить на следующие вопросы:
- на каких маршрутах в первую очередь необходимо заменить подвижной состав с автобусов малого на автобусы большого класса?
- какие изменения следует внести в режим работы общественного транспорта и на каких маршрутах?
Свои предложения можно направить до 1 декабря на электронный адрес transport_opros@rambler.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU