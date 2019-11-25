В Сердобском районе при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-25T10:51:55+03:00

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Сегодня в половине седьмого утра в селе Пригородное Сердобского района загорелся деревянный дом. Пламя охватило крышу строения.

При тушении пожара было обнаружено тело хозяина дома 1947 года рождения. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, для ликвидации возгорания от ведомства на место выезжали девять человек и три машины спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU