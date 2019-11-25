В Сердобском районе при пожаре погиб мужчина
В доме загорелась крыша
ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области
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Сегодня в половине седьмого утра в селе Пригородное Сердобского района загорелся деревянный дом. Пламя охватило крышу строения.
При тушении пожара было обнаружено тело хозяина дома 1947 года рождения. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, для ликвидации возгорания от ведомства на место выезжали девять человек и три машины спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU