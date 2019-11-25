2019-11-25T08:51:17+03:00
Общество

Глава Мордовии Владимир Волков об итогах съезда

Задача «Единой России» сегодня - активная работа по национальным проектам
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия.Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия.
Изменить размер текста:

На состоявшемся 23 ноября XIX съезде партии дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, подчеркнул на съезде Президент России Владимир Путин.

«Главное в работе партии - быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать, - заявил Президент страны.

Глава Мордовии Владимир Волков, комментируя итоги работы съезда, подчеркнул, что главная задача для партии сегодня - это активно подключиться к работе по национальным проектам, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

В ходе работы съезда была проведена ротация Высшего совета партии «Единая Россия». В числе прочих в его состав был включен уроженец Мордовии, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев. Теперь в Высшем совете партии три представителя Мордовии, в том числе Глава республики Владимир Волков и депутат Государственной Думы от Мордовии Василий Пискарев.

«Такого количества представителей от одной территории в Высшем совете партии больше нет, - отметил Владимир Волков. - И это говорит, в первую очередь, о большом доверии, которое руководство партии оказывает партийной организации Мордовии".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»
В Сердобском районе при пожаре погиб мужчина
«СтанкоМашСтрой» готовится к участию в Международной выставке «Tech Industry 2019»
48-летний житель Заречного задержан за езду на скутере в нетрезвом виде
В Мордовии разыскивают подозреваемого в ограблении магазина
В Пензе вынесен приговор мошеннице
Поздравление Главы Мордовии Владимира Волкова с Днем матери
Поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем матери
"Папа, мама, я - спортивная семья"
Мнение граждан - оценка любой партии
Мэр Пензы Андрей Лузгин провел объезд школ
Более 80 жителей Пензы получили консультации гериатра
Житель Пензы и его несовершеннолетняя подруга задержаны
В Мордовии полицейские за сутки раскрыли две кражи мобильных телефонов
Прокурор Мордовии Александр Филимонов посетил колонию
Глава Мордовии Владимир Волков встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко
Вручены стипендии главы администрации Пензы
Переход дороги в Мордовии, в неустановленном месте. В последний раз
В Пензе многодетным мамам вручили медали «Материнская доблесть»
Пензенская область включена в «пилотный» федеральный проект
За день пожары унесли жизни двух жителей Мордовии