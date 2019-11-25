Глава Мордовии Владимир Волков об итогах съезда

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-25T08:51:17+03:00

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На состоявшемся 23 ноября XIX съезде партии дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, подчеркнул на съезде Президент России Владимир Путин.

«Главное в работе партии - быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать, - заявил Президент страны.

Глава Мордовии Владимир Волков, комментируя итоги работы съезда, подчеркнул, что главная задача для партии сегодня - это активно подключиться к работе по национальным проектам, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

В ходе работы съезда была проведена ротация Высшего совета партии «Единая Россия». В числе прочих в его состав был включен уроженец Мордовии, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев. Теперь в Высшем совете партии три представителя Мордовии, в том числе Глава республики Владимир Волков и депутат Государственной Думы от Мордовии Василий Пискарев.

«Такого количества представителей от одной территории в Высшем совете партии больше нет, - отметил Владимир Волков. - И это говорит, в первую очередь, о большом доверии, которое руководство партии оказывает партийной организации Мордовии".

ИСТОЧНИК KP.RU