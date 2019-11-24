48-летний житель Заречного задержан за езду на скутере в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 20:06 2019-11-24T20:09:53+03:00

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Вчера вечером в Заречном на улице Литке сотрудники ГИБДД остановили скутер. Им управлял 48-летний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на то, что ранее уже был лишен прав за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU