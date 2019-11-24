В Мордовии разыскивают подозреваемого в ограблении магазина

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-24T16:51:04+03:00

Изменить размер текста: A A

ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району по подозрению в краже разыскивается неизвестный. По предварительным данным, 20 ноября примерно в 16:40 подозреваемый, находясь в помещении торгового зала сетевого магазина, расположенного в поселке Умет Зубово-Полянского района, украл продукты на общую сумму 4600 рублей.

Если вам, что-либо известно о личности данного гражданина или его местонахождении, просим сообщить по телефонам: 8(83458)2-51-02, 38-59-28, 89271702775 или 02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/745736" frameborder="0"></iframe> Ограбление магазина в поселке Умет.

ИСТОЧНИК KP.RU