В Мордовии разыскивают подозреваемого в ограблении магазина
Это произошло в поселке Умет
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ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району по подозрению в краже разыскивается неизвестный. По предварительным данным, 20 ноября примерно в 16:40 подозреваемый, находясь в помещении торгового зала сетевого магазина, расположенного в поселке Умет Зубово-Полянского района, украл продукты на общую сумму 4600 рублей.
Если вам, что-либо известно о личности данного гражданина или его местонахождении, просим сообщить по телефонам: 8(83458)2-51-02, 38-59-28, 89271702775 или 02.
Ограбление магазина в поселке Умет.
ИСТОЧНИК KP.RU