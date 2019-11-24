В Пензе вынесен приговор мошеннице

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-24T14:50:52+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, в период с января по октябрь 2018 года злоумышленница, работала руководителем в магазине розничной торговли текстильными изделиями. В ходе телефонных разговоров с потерпевшими сообщала им о возможности досрочно погасить со скидкой оставшиеся суммы долга по договорам потребительского кредита, на основании которых они приобрели в этом магазине товар.

Для этого она предлагала передать ей наличные денежные средства, обещая внести их в банк в счет погашения потребительских кредитов. Не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства перед потерпевшими, она похитила денежные средства в сумме 359 107 рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства, наличия на иждивении подсудимой двух малолетний детей, и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU