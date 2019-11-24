"Папа, мама, я - спортивная семья"

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-24T12:16:09+03:00

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Цели подобных фестивалей очевидны: укрепление здоровья и привлечение служащих Пензенской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для организации активного отдыха, сохранения и укрепления семей.

Ну, а спортивному азарту на семейных стартах могут позавидовать профессионалы.

По информации пресс-службы Министерства образования Пензенской области, честь ведомства на фестивале представляли: семья Русяйкиных (возрастная группа детей 7-8 лет) и семья Мартыновых (дети 9-10 лет). По итогам соревнований обе команды стали лучшими в своих возрастных группах.

В числе победителей соревнований - семьи сотрудников министерств промышленности, образования, финансов, управлений информатизации, ЗАГС, общественной безопасности, Госжилстройтехинспекции.

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Фотоотчет с фестиваля

ИСТОЧНИК KP.RU