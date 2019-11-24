2019-11-24T12:16:09+03:00
Спорт

"Папа, мама, я - спортивная семья"

Фестиваль среди семей работников органов государственной власти Пензенской области 23 ноября прошел в Пензе
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
ФОТО: Министерство образования Пензенской областиФОТО: Министерство образования Пензенской области
Изменить размер текста:

Цели подобных фестивалей очевидны: укрепление здоровья и привлечение служащих Пензенской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для организации активного отдыха, сохранения и укрепления семей.

Ну, а спортивному азарту на семейных стартах могут позавидовать профессионалы.

По информации пресс-службы Министерства образования Пензенской области, честь ведомства на фестивале представляли: семья Русяйкиных (возрастная группа детей 7-8 лет) и семья Мартыновых (дети 9-10 лет). По итогам соревнований обе команды стали лучшими в своих возрастных группах.

В числе победителей соревнований - семьи сотрудников министерств промышленности, образования, финансов, управлений информатизации, ЗАГС, общественной безопасности, Госжилстройтехинспекции.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Фотоотчет с фестиваля

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе вынесен приговор мошеннице
Поздравление Главы Мордовии Владимира Волкова с Днем матери
Поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем матери
Мнение граждан - оценка любой партии
Мэр Пензы Андрей Лузгин провел объезд школ
Более 80 жителей Пензы получили консультации гериатра
Житель Пензы и его несовершеннолетняя подруга задержаны
В Мордовии полицейские за сутки раскрыли две кражи мобильных телефонов
Прокурор Мордовии Александр Филимонов посетил колонию
Глава Мордовии Владимир Волков встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко
Вручены стипендии главы администрации Пензы
Переход дороги в Мордовии, в неустановленном месте. В последний раз
В Пензе многодетным мамам вручили медали «Материнская доблесть»
Пензенская область включена в «пилотный» федеральный проект
За день пожары унесли жизни двух жителей Мордовии