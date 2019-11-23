Мэр Пензы Андрей Лузгин провел объезд школ

СЕГОДНЯ 20:23 2019-11-23T20:23:00+03:00

В рабочем выезде также приняли участие его заместитель Владимир Попков и начальник Управления образования Юрий Голодяев

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Первым объектом посещения стала Кадетская школа по делам ГОЧС №70 г. Пензы имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Учреждение располагается в развивающемся микрорайоне ГПЗ. В школе учатся около 660 человек.

В ходе визита градоначальник осмотрел бывшее здание ПТУ, которое планируется переоборудовать под дополнительный корпус. Часть работ по ремонту помещений уже проведена, но многое еще предстоит сделать. Ввод корпуса в эксплуатацию позволит принять в школу еще порядка 450 учеников.

Затем представители городской власти посетили гимназию №44. Сейчас здесь проходят обучение 725 детей. Учреждение занимает первое место в муниципальном рейтинге учреждений образования. Подводя итог объезда, Андрей Лузгин назвал ряд стратегических направлений в сфере развития муниципальной системы образования:

– У нас есть так называемые престижные школы, в которые многие родители стремятся определить своих детей. Важно, чтобы в Пензе были не только такие учреждения – надо доводить до их уровня остальные. Это касается как материально-технической базы, так и содержательной части образовательного процесса, – сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU