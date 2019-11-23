Более 80 жителей Пензы получили консультации гериатра

СЕГОДНЯ 18:25 2019-11-23T18:25:07+03:00

В пятницу в Пензе состоялась школа для пациентов старше 65 лет «Академия памяти»

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Занятия провела к.м.н., старший научный сотрудник московской лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии Элен Мхитарян. Занятие в школе «Академия памяти» состояло из теоретической части, в ходе которой лектор рассказала о том, как замедлить процессы ухудшения памяти в пожилом возраст и лечить уже возникшие трудности.

- С возрастом любому человеку особенно важно заниматься регулярной физической активностью и тренировать память, для чего подойдут ежедневная ходьба или иная умеренная активность, - отметила специалист. - Важно сохранить интерес к жизни с помощью любимых увлечений, изучения нового, общения с близкими и друзьями. Это может быть разгадывание кроссвордов, сканвордов, судоку, заучивание стихов, разгадывание загадок и многое другое.

После теоретической части слушатели «школы» смогли проверить возможности своей памяти с помощью прохождения тестов, а затем всем желающим была предложена консультация врачей - неврологов.

- К сожалению, у каждого 20-го человека с нарушением когнитивных функций диагностируется деменция, что, в связи с увеличением продолжительности жизни россиян, является тяжелым бременем для системы здравоохранения и социальной защиты, - говорит Элен Мхитарян.

ИСТОЧНИК KP.RU