Житель Пензы и его несовершеннолетняя подруга задержаны

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-23T15:59:06+03:00

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В октябре 2019 года 27-летний житель Пензы и его 17-летняя подруга решили заняться незаконным сбытом наркотических средств за денежное вознаграждение. В ходе переписки в сети Интернет они периодически получали информацию о местонахождении «закладок», забирали наркотик, после чего оборудовали более мелкие «закладки» на территории города Пензы, информирует пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

В ноябре около одного из домов на Проспекте Строителей они оборудовали тайник с наркотиком весом 0,305 г. Около этого тайника молодые люди и были задержаны сотрудниками полиции. «Закладка» в тайнике была изъята в ходе осмотра места происшествия. Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении задержанными преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

Сотрудниками следственного отдела Октябрьского района города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области устанавливаются все обстоятельства дела.

В рамках расследования будет решен вопрос о постановке подозреваемой на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU