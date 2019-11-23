В Мордовии полицейские за сутки раскрыли две кражи мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-23T15:35:51+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Зубово-Полянскому району обратилась жительница поселка Умет. Женщина рассказала, что кто-то украл ее телефон, который она забыла в туалете придорожного кафе. За забытым гаджетом потерпевшая вернулась практически через несколько минут, однако телефона на месте уже не оказалось.

Прибывшим полицейским женщина описала приметы предполагаемого подозреваемого, который зашел в помещение сразу после нее. По переданным ориентировкам сотрудники ДПС задержали 30-летнего жителя Саратовской области. Украденный телефон был при нем. Возбуждено уголовное дело.

Еще одно преступление было зарегистрировано в Рузаевском районе. В этом случае в полицию обратилась мама 13-летней школьницы. Как пояснила женщина, у девочки, отдыхающей в санатории, украли телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Потерпевшая оставила мобильный в комнате, а когда вернулась, обнаружила пропажу. Несмотря на то, что в этот же день в лагере происходило закрытие смены, сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ПДН в течение нескольких часов установили, что к хищению причастна 15-летняя девушка, которая к этому времени уже успела отправиться домой в Чамзинский район. Свою вину в совершенном преступлении она не отрицала.

ИСТОЧНИК KP.RU