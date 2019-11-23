2019-11-23T10:42:25+03:00
Общество

Вручены стипендии главы администрации Пензы

В пятницу, 22 ноября, состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодежи и педагогов-наставников
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.
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Двадцать стипендиатов получили заслуженную награду из рук главы администрации города, столько же педагогов отмечены благодарностью за высокие достижения и мастерство в профессиональной деятельности и успешную реализацию молодежной политики, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

- Мы поощряем и поддерживаем талантливых детей во всех сферах нашей жизни. Именно вы являетесь инициаторами большей части позитивных изменений, это касается спорта, образования, науки, бизнеса и культуры. Надеюсь, вы и в дальнейшем будете проявлять свои таланты, развивая наш город,- обратился к молодежи Андрей Лузгин.

Особые слова признательности глава городской администрации выразил педагогам и наставникам.

В завершение церемонии награждения с вокальным подарком выступила стипендиат 2019 года солистка вокальной студии «Шанс» детской музыкальной школы имени Виктора Павловича Чеха Мария Сладкова.

Стипендии главы администрации города Пензы вручаются с 2005 года студентам учреждений высшего и профессионального образования, учащимся общеобразовательных учреждений. Они назначаются за хорошие и отличные достижения в учёбе, высокие результаты в творчестве и спорте, активное участие в общественной жизни и благоустройстве города Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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