В Пензе многодетным мамам вручили медали «Материнская доблесть»

СЕГОДНЯ 17:15 2019-11-22T17:15:59+03:00

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В Центре культуры и досуга собрались многодетные семьи - родители, дети, бабушки и дедушки - всего около 70 человек. С предстоящим праздником их поздравили глава администрации города Андрей Лузгин, глава города Владимир Мутовкин, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

-Вы трудись без выходных и отпусков, отдаете свои силы и энергию для того, чтобы ваши дети росли и были счастливы. Спасибо вам за это, - сказал в приветственной речи Андрей Лузгин. - Будем и дальше работать над созданием достойных условий жизни семей с детьми, оказывать помощь многодетным семьям, строить детские сады и школы, развивать дополнительное образование, отмечает пресс-служба администрации города.

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций он вручил многодетным мамам медали «Материнская доблесть» III степени. Награда учреждена Законом Пензенской области 10 октября 2007 года, в целях заботы о детях и матерях, укрепления семьи. Медалью поощряются женщины, родившие, усыновившие и воспитавшие трех и более детей. Всего в Пензе медали «Материнская доблесть» удостоено 2856 многодетных мам.

После торжественной части для участников мероприятия выступили воспитанники детских музыкальных школ, а в фойе работала выставка работ юных художников Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU