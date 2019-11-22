За день пожары унесли жизни двух жителей Мордовии

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-22T15:13:51+03:00

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Вчера в Мордовии из-за пожаров погибли два человека и несколько животных.

Первое возгорание случилось около 12 дня в селе Верхняя Лухма. Из-за короткого замыкания вспыхнули надворные постройки. В результате погибли две козы, два поросенка и 15 кур. Хозяйка 1967 года рождения не пострадала.

Двумя часами позже дня в селе Паракино вспыхнул дом. Приехавшие на место сотрудники МЧС обнаружили в сенях тело хозяйки 1929 года рождения. Женщина проживала одна. Причина возгорания пока не установлена.

В половине шестого вечера в поселке Кадошкино загорелась квартира, в которой проживал мужчина 1956 года рождения. В ходе тушения было обнаружено тело хозяина жилища. Рядом с ним спасатели обнаружили тлеющий матрас и пепельницу с окурками.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать трагедии, Главное управление МЧС России по Республике Мордовия рекомендует собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление, перед началом отопительного сезона обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности - как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и заделать трещины, также запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями. И не рекомендуется перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/745427" frameborder="0"></iframe> МЧС Мордовии напоминает о правилах пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU