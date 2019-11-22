2019-11-22T14:26:00+03:00
Общество

Владимир Волков оценил ход строительства детского садика в поселке Ромоданово

Объект планируется сдать до конца года
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Главы Республики МордовияФОТО: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Вчера Глава Мордовии Владимир Волков посетил Ромодановский район с рабочей поездкой. Руководитель республики проинспектировал строительство детского сада в п. Ромоданово, который возводится в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».

Новый детский сад рассчитан на 160 мест. В нем будут и ясельные группы. Сейчас строительные работы подходят к концу: завершается благоустройство территории и внутренние отделочные работы.

В ходе осмотра Глава республики обратил внимание на то, что в здании, рассчитанном на 160 детей, выходов гораздо больше, чем в новых 240-местных садах Саранска. Владимир Волков адресовал этот вопрос представителю республиканского Минстроя, однако внятного объяснения не получил.

- Я прошу детально разобраться в этом вопросе и доложить мне, - сказал Владимир Волков. – Если это особенности проекта, то они влекут за собой только удорожание объекта. На такие моменты нужно обращать внимание еще в стадии подготовки проекта.

Также Владимир Волков предостерег представителей компании-подрядчика от нарушения строительных технологий при укладке асфальта.

- Учтите, если вы это допустите - мы заставим вас переделывать. Всё должно быть сделано в лучшем виде! - подчеркнул Глава Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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