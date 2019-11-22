Заведующая поликлиникой из Пензенской области лишилась должности после подмены анализов

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-22T14:08:22+03:00

Женщина хотела помочь мужу, попавшемуся на вождении в нетрезвом виде, избежать ответственности, но в итоге предстала перед судом сама

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51-летняя заведующая поликлиникой при Сосновоборской больнице признана виновной в злоупотреблении полномочиями. Летом прошлого года муж женщины попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Желая помочь супругу, сотрудница учреждения поручила подчиненной подменить его анализ крови образцом, взятым у другой клиентки диагностической лаборатории.

Получив результаты анализов, сотрудник ГИБДД признал мужа нарушительницы невиновным и прекратил в отношении его административное дело.

Свою вину в подмене женщина отрицала, но доказательства, собранные сотрудниками Кузнецкого МСО СУ СК России и УФСБ России по Пензенской области, а также результаты ДНК-экпертизы помогли уличить ее во лжи.

Подсудимой было назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. Помимо этого, женщине теперь два с половиной года запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU