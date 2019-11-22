Заведующая поликлиникой из Пензенской области лишилась должности после подмены анализов
51-летняя заведующая поликлиникой при Сосновоборской больнице признана виновной в злоупотреблении полномочиями. Летом прошлого года муж женщины попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Желая помочь супругу, сотрудница учреждения поручила подчиненной подменить его анализ крови образцом, взятым у другой клиентки диагностической лаборатории.
Получив результаты анализов, сотрудник ГИБДД признал мужа нарушительницы невиновным и прекратил в отношении его административное дело.
Свою вину в подмене женщина отрицала, но доказательства, собранные сотрудниками Кузнецкого МСО СУ СК России и УФСБ России по Пензенской области, а также результаты ДНК-экпертизы помогли уличить ее во лжи.
Подсудимой было назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. Помимо этого, женщине теперь два с половиной года запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU