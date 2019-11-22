2019-11-22T14:08:22+03:00
Происшествия

Заведующая поликлиникой из Пензенской области лишилась должности после подмены анализов

Женщина хотела помочь мужу, попавшемуся на вождении в нетрезвом виде, избежать ответственности, но в итоге предстала перед судом сама
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Кровь для анализа подменила одна из подчиненных женщины.Кровь для анализа подменила одна из подчиненных женщины.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

51-летняя заведующая поликлиникой при Сосновоборской больнице признана виновной в злоупотреблении полномочиями. Летом прошлого года муж женщины попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Желая помочь супругу, сотрудница учреждения поручила подчиненной подменить его анализ крови образцом, взятым у другой клиентки диагностической лаборатории.

Получив результаты анализов, сотрудник ГИБДД признал мужа нарушительницы невиновным и прекратил в отношении его административное дело.

Свою вину в подмене женщина отрицала, но доказательства, собранные сотрудниками Кузнецкого МСО СУ СК России и УФСБ России по Пензенской области, а также результаты ДНК-экпертизы помогли уличить ее во лжи.

Подсудимой было назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. Помимо этого, женщине теперь два с половиной года запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе многодетным мамам вручили медали «Материнская доблесть»
Пензенская область включена в «пилотный» федеральный проект
За день пожары унесли жизни двух жителей Мордовии
Владимир Волков оценил ход строительства детского садика в поселке Ромоданово
Подписано соглашение о сотрудничестве
В пензенском СУ СК пройдет День открытых дверей
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
Можно ли купить квартиру в совместную собственность, используя материнский капитал?
Ловушка из незамерзающей полыньи
В Пензе завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
В Пензенской области военнослужащие Росгвардии написали письма домой
В Мордовии семь граждан лишены водительских удостоверений
Пензенская область вошла в десятку регионов по сотрудничеству с Китаем
Пензенская область присоединится к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
274 семьи из Пензенской области получили в этом году Губернаторский сертификат
В Саранске прошла профилактическая операция «Чистый номер»
ООО «ТНС энерго Пенза» выполняет обязательства перед сетевыми организациями
Иван Белозерцев посетил строящиеся учреждения образования в Пензе
Пензенские лесничества получили новую технику
Сотрудники АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» сдали более 70 литров крови
В гостях у воспитанников Пензенского дома ребёнка в Кузнецке
Село Наровчат в Пензенской области отметит свое 710-летие