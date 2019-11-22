2019-11-22T13:36:27+03:00
Общество

В пензенском СУ СК пройдет День открытых дверей

На экскурсию приглашаются абитуриенты и их родители
Анна ЧЕРНАЯ
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1 декабря в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области состоится День открытых дверей. Начало мероприятий в 10.00.

Абитуриенты и их родители смогут узнать об условиях поступления в Академию Следственного комитета Российской Федерации, преимуществах обучения в ведомственном высшем учебном заведении, возможностях дальнейшего трудоустройства, социальных гарантиях сотрудников Следственного комитета.

День открытых дверей состоится в следственном управлении по адресу: ул. Ростовская, д. 44. Для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться по телефону: 89674450568.

ИСТОЧНИК KP.RU

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