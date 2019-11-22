В пензенском СУ СК пройдет День открытых дверей
1 декабря в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области состоится День открытых дверей. Начало мероприятий в 10.00.
Абитуриенты и их родители смогут узнать об условиях поступления в Академию Следственного комитета Российской Федерации, преимуществах обучения в ведомственном высшем учебном заведении, возможностях дальнейшего трудоустройства, социальных гарантиях сотрудников Следственного комитета.
День открытых дверей состоится в следственном управлении по адресу: ул. Ростовская, д. 44. Для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться по телефону: 89674450568.
ИСТОЧНИК KP.RU