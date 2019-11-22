В Пензе завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-22T12:29:16+03:00

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Вчера в Пензе состоялась церемония закрытия Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Участие в нем принимали педагоги дополнительного образования из 30 регионов. Право проведения конкурса наш город получил после победы методиста областного Центра развития творчества детей и юношества Алены Жуковой в прошлом году.

Участие в церемонии закрытия принял губернатор Иван Белозерцев:

- Конкурс стал хорошей площадкой для обмена опытом: участники смогли продемонстрировать свое мастерство и высокую квалификацию, раскрыть себя в творчестве, познакомиться с новыми педагогическими идеями, показать свой потенциал, подружится с коллегами из разных регионов Российской Федерации. Система допобразования динамично развивается благодаря современным технологиям и является пробной площадкой для выбора подростками будущей профессии и жизненной траектории.

Абсолютным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» стала педагог из Санкт-Петербурга Ольга Масленникова. Представитель Пензенской области Дмитрий Запорожец удостоен награды в номинации «Признание профессионального сообщества».

ИСТОЧНИК KP.RU