2019-11-22T10:29:39+03:00
Общество

В Пензенской области военнослужащие Росгвардии написали письма домой

Солдаты войсковой части города Заречного приняли участие во всероссийской акции «С любовью маме»
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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Необычным, почти забытым способом, поздравить своих родительниц с Днем матери, выразить слова благодарности и рассказать о службе, поделиться переживаниями и чувствами смогли все военнослужащие по призыву войск национальной гвардии РФ. Для этого им было отведено специальное время, чтобы они могли, не торопясь, рассказать о своей службе. Письма на особенном бланке с символикой ведомства разлетелись в разные уголки страны.

- Иногда мы стесняемся рассказать о своей любви к родителям, боимся смутить их. Лучший вариант - доверить слова бумаге, передать через нее свои эмоции. По телефону мы обязательно поздравим своих мам, но слова через время забудутся, а эти письма, написанные собственноручно, наши мамы сохранят, в будущем они будут напоминать нам о службе, - отметил рядовой Сергей Плотников.

«Здравствуй, дорогая мама», «Привет, мамуля» - с этих строк начинались письма солдат домой.

- Служба в силовых ведомствах требует полной самоотдачи и большой ответственности, часто приходится сталкиваться со сложными и опасными ситуациями. В такие моменты мы черпаем силы в самом главном - в своей семье. За каждым нашим достижением стоит великий материнский труд. За это мы и говорим сегодня им «спасибо», - сказал рядовой Максим Столяров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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