Пензенская область присоединится к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-21T17:37:23+03:00

Мероприятия в ее рамках пройдут по всей стране с 25 ноября по 1 декабря

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В этот период в Пензенской области будет организовано широкомасштабная информационно-просветительская кампания, мотивирующая жителей региона пройти добровольное тестирование на ВИЧ. В школах, колледжах, техникумах, ВУЗах, в организациях и на предприятиях к проведению запланированы лекции, беседы, тренинги и семинары.

28 ноября Центр профилактики и борьбы со СПИД Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи проведет масштабное информационно-профилактическое мероприятие.

В рамках мероприятия участники смогут узнать свой ВИЧ-статус, пройдя экспресс-тестирование, с обязательным до- и посттестовым консультированием по вопросам ВИЧ-инфекции, а также заполнить анкету для определения уровня информированности по вопросам ВИЧ-инфекции.

Здесь же пройдет выездной этап благотворительной акции «Улыбка ребенка», целью которой является помощь ВИЧ-инфицированным малышам и детям, рожденным от ВИЧ-положительных мам.

Также, все желающие, граждане России могут добровольно сдать анализ на ВИЧ абсолютно бесплатно и конфиденциально, придя в поликлинику по месту регистрации.

Бесплатно и конфиденциально, при желании – анонимно, узнать свой ВИЧ-статус можно в Центре профилактики и борьбы со СПИД, расположенного по адресу: г. Пенза, пр. Победы, 122. Телефон для справок: 54-81-65.

ИСТОЧНИК KP.RU