2019-11-21T17:04:36+03:00
Общество

274 семьи из Пензенской области получили в этом году Губернаторский сертификат

Большая часть из них уже улучшили свои жилищные условия с его помощью
Анна ЧЕРНАЯ
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274 молодые семьи из Пензенской области получили Губернаторский сертификат в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Размер социальной выплаты составляет 328 тысяч рублей.

Уже 272 семьи реализовали сертификат: в частности, многодетная семья Кленковых из села Средняя Елюзань Городищеского района с помощью Губернаторского сертификата построила дом. Сертификат глава крестьянско-фермерского хозяйства Ислам и медсестра Альфия вложили в строительство дома - так же, как и средства материнского капитала и собственные накопления.

Правом на получение Губернаторского сертификата может воспользоваться семья, члены которой состоят в зарегистрированном браке, при условии, что в семье в течение года после заключения брака рожден первый ребенок, и семья обеспечена общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 10 квадратных метров.

Для участия в данной жилищной программе граждане из Бековского, Башмаковского, Колышлейского, Тамалинского районов и города Заречный могут обратиться в органы местного самоуправления, жители муниципальных образований, не входящих в данный перечень, могут подать заявление и пакет документов в управление социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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