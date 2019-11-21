В Саранске прошла профилактическая операция «Чистый номер»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-21T16:42:32+03:00

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Вчера Госавтоинспекция Мордовии провела оперативно-профилактическое мероприятие «Чистый номер». Инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС на автодорогах Саранска выявляли водителей, управляющих транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.

Нечитаемым знак считается при условии, если в светлое время суток с расстояния 20 метров не видна хотя бы одна буква или цифра на переднем или заднем номере. Управление автомобилем с нечитаемыми номерами считается административным правонарушением, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции предлагали автомобилистам на месте устранить нарушение: помыть грязные госномера и после составления административного материала по ч.1 ст.12.2 КоАП РФ продолжить движение. Всего за несколько часов проведения операции инспекторами ДПС было составлено 18 протоколов об административных правонарушениях на водителей автомобилей, госномера которых не соответствовали требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU