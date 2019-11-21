Иван Белозерцев посетил строящиеся учреждения образования в Пензе
В первую очередь глава региона осмотрел корпуса к дошкольным учреждениям, расположенным на улицах Антонова и Измайлова. Оценив ход работ, Иван Белозерцев указал на необходимость ускорения работ по благоустройству.
Также в этот день губернатор осмотрел строящееся здание одной двух новых школ в Дальнем Арбеково - шестом микрорайоне - Арбековской заставе. Учебное заведение на 800 школьников строится за счёт средств, выделенных на осуществление регионального проекта «Жильё». Здание будет сдано в декабре, но первых учеников примет лишь в новом учебном году.
- Внесите предложения по использованию этого здания в период с января по сентябрь. Директор школы уже назначен, идёт набор педагогов, с февраля начнётся запись учеников. Это правильно. Но пустовать здание до нового учебного года не должно. Надо организовать дополнительные занятия, может быть, школу раннего развития, использовать спортивный зал,- поручил губернатор.
Ещё одна школа будет открыта в микрорайоне № 3 третьей очереди строительства жилого района «Арбеково» или Эко-квартале. Объект рассчитан на 1100 ученических мест и возводится в рамках реализации национального проекта «Образование».
ИСТОЧНИК KP.RU