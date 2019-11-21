2019-11-21T13:46:07+03:00
Общество

Пензенские лесничества получили новую технику

Торжественная церемония вручения состоялась сегодня на площадке у министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
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Ключи от новых тракторов директорам лесничеств отдал губернатор Иван Белозерцев.

- Региону нужна современная техника, чтобы сохранять и восстанавливать лесные массивы, - подчеркнул глава региона. - В последние годы нам удается держать ситуацию с лесными пожарами под контролем, но от чрезвычайных происшествий никто не застрахован. Поэтому нужны спецоборудование, профилактическая работа с населением и грамотная организация.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» было куплено 17 тракторов. Спецтехника будет работать на пожарно-химических станциях в лесничествах Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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