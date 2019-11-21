Сотрудники АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» сдали более 70 литров крови

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-21T11:46:05+03:00

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В рамках соглашения между областным клиническим центром крови и Пензенским отделением Союза машиностроителей России сотрудники региональных предприятий продолжают сдавать кровь и ее компоненты. С 18 по 20 ноября донорские акции проходили на «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова». В ходе акции было заготовлено более 70 литров цельной донорской крови от 161 доноров.

Подобные акции проводятся на предприятиях дважды в год, и находят отклик желающих поделиться кровью для спасения жизни больных.

- Если вы сдали кровь впервые, прийти второй раз просто необходимо, - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова. - Чтобы исключить вероятность заражения больного через переливание крови, донорскую плазму на полгода отправляют на карантинное хранение. В результате плазма будет перелита больному только после того, как сдавший ее донор будет повторно обследован.

ИСТОЧНИК KP.RU