В гостях у воспитанников Пензенского дома ребёнка в Кузнецке

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-21T09:19:32+03:00

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20 ноября руководитель отдела кадров следственного управления Заводовская Е.Н., инспектор отдела кадров Яшина Т.В. и руководитель Кузнецкого межрайонного следственного отдела Шунин И.Н. посетили Пензенский дом ребёнка в городе Кузнецке, где воспитываются дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.

В учреждении сегодня находится 41 ребенок в возрасте от 1 месяца до 4 лет. Сотрудники следственного управления встретились с детьми, передали им подарки: игрушки, книжки-панорамки, мячи, пообщались с ними. Ребята показали несколько музыкальных номеров, подготовленных к празднику.

Руководитель Пензенского дома ребёнка Абушаева Н.Э. рассказала об условиях жизни и воспитания детей, занятиях с малышами, направленных на их развитие. Сообщила, что в 2019 году в приёмные и родные семьи забрали 22 ребенка, из них 13 детей обрели новые семьи, 9 забрали родные родители.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области всего за следственными подразделениями и аппаратом следственного управления региона закреплены тринадцать учреждений Пензенской области. Среди них Спасский детский дом, Пензенский дом ребенка, областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов, школы-интернаты.

ИСТОЧНИК KP.RU