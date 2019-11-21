Село Наровчат в Пензенской области отметит свое 710-летие

СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-21T08:13:18+03:00

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Празднование 710-летия со дня первого упоминания о Наровчате, состоится 23 ноября

В этот день гостей ждет немало интересного. В числе главных событий – презентация фильма о Наровчате и открытие арт-объекта «Памятная монета-1309 года». На монете изображен год чеканки и место чеканки - г. Мохши, древний Наровчат, который некогда входил в состав Золотой Орды.

Богата талантами земля наровчатская - писатели, художники, певцы, деятели науки и просвещения. В их числе - выдающийся композитор духовной музыки Александр Архангельский (1846-1924). 23 ноября состоится торжественное открытие музея знаменитого хорового дирижера.

По информации пресс-службы Правительства, в церемонии открытия музея и в праздничных мероприятиях примут участие заместитель председателя правительства Пензенской области О. Ягов, глава администрации Наровчатского района А. Решетченко, родственница композитора Л.Архангельская, меценат И. Костин, на чьи средства было приобретено здание музея.

Пензенцев и гостей области организаторы приглашают принять участие в юбилейных торжествах. Праздник в селе Наровчат начнется в 11.00 в Центральном парке.

ИСТОЧНИК KP.RU