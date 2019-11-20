В Пензенской области за три года ликвидируют дефицит педиатров

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-20T17:42:54+03:00

Для этого в учреждения региона будет трудоустроен 81 врач данной специальности

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Развитие детского здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного к реализации Указом Президента страны В. В. Путина.

В рамках проекта в Пензенской области приводят в порядок детские поликлиники и отделения, оснащают их оборудованием, строят новые учреждения.

Главным вопросом остается обеспечение кадрами детского здравоохранения. За ближайшие три года на работу в медицинские организации области будет трудоустроен 81 педиатр, что полностью решит проблему дефицита специалистов.

- Значение детского врача, врача-педиатра переоценить невозможно, - говорит заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. - Забота о здоровье ребёнка становится одной из основных в жизни родителей после появления на свет малыша. Именно детский врач для родителей становится надёжной опорой на долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU