2019-11-20T16:33:58+03:00
Звезды

В Ковылкинском Доме культуры появился виртуальный концертный зал

Он позволит смотреть онлайн-трансляции выступлений российский и зарубежных коллективов
Анна ЧЕРНАЯ
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В прошлом году в Саранском музыкальном училище имени Л. Кирюкова открылся виртуальный концертный зал. В этом году подобный проект был реализован на базе Ковылкинского районного Дома культуры.

- Нам повезло, что второй виртуальный концертный зал появился именно у нас. В Европе их много, но когда называют участвующий в онлайн-трансляции город Ковылкино - это дорогого стоит, - отмечает глава района Николай Комусов. - Для нас это знаковое событие, прорыв в будущее. Теперь в реальном времени можем смотреть и слушать концерты российских и зарубежных музыкальных коллективов.

Открытие концертного зала в районе состоялось в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура». Первым, что удалось посмотреть жителя и гостям Ковылкино в новом формате, стал концерт Государственного академического русского народного хора имени М. Пятницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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