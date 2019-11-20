Полиция Пензы предупреждает о мошенничестве с социальными выплатами

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-20T16:23:33+03:00

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В полицию Пензы обратилась жительница Октябрьского района. Женщина сообщила, что в интернете натолкнулась на рекламу, которая обещала получение социальной выплаты, и перешла по ссылке на сайт «Управление социальных компенсаций». Там ей предложили ввести ее данные, что пострадавшая и сделала.

Сайт выдал информацию, что гражданке полагается выплата в размере 148 тысяч рублей, но, чтобы получить ее, нужно оплатить пошлину – 198 рублей. Заявительница согласилась и ввела на сайте данные своей банковской карты и коды, которые поступили в смс. После чего обнаружила, что со счёта её карты списались шесть тысяч рублей.

Женщина позвонила по телефону, указанному на сайте, чтобы узнать, почему обещанная выплата не пришла на ее карту. Неизвестный мужчина сказал ей, что беспокоиться не следует, и деньги поступят на счёт через три недели. Впоследствии заявительница поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает: если в интернете вы видите сайты, на которых предлагается получить какие-либо выплаты или компенсации через интернет, знайте - это мошенники! Никакой организации под названием «Управление социальных компенсаций» либо «Управление контроля социального обеспечения» на самом деле не существует. Сайты под такими названиями действуют в интернете уже длительное время. Они используют самые разные доменные имена, зарегистрированные за пределами Российской Федерации. Аналогичные мошеннические сайты функционируют и под другими названиями - например, «Единый компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств» и «Объединённый компенсационный фонд».

ИСТОЧНИК KP.RU