2019-11-20T14:29:38+03:00
Здоровье

В Пензенской области продолжается проект «Жить активно - здорово!»

Его участники смогут проконсультироваться с врачами и бесплатно посетить бассейн
Анна ЧЕРНАЯ
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Министерство здравоохранения Пензенской области напоминает жителям региона о продолжающейся спортивно-оздоровительной акции, которая проходит еженедельно и направлена на повышение приверженности населения к занятиям спорта.

В пятницу с 11:00 до 14:00 все желающие приглашаются во Дворец спорта «Буртасы». Участники смогут оценить состояние своего здоровья и побеседовать со специалистами профилактической медицины. После чего всем желающим будут предложены бонусы на разовое посещение бассейна.

Следующая встреча состоится 29 ноября во Дворце спорта «Олимпийский».

- Ждем всех жителей Пензенской области на спортивных площадках бассейнов для укрепления своего здоровья, - говорит специалист Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова. - Заряд бодрости и позитивного настроения гарантирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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