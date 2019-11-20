В Пензенской области продолжается проект «Жить активно - здорово!»
Министерство здравоохранения Пензенской области напоминает жителям региона о продолжающейся спортивно-оздоровительной акции, которая проходит еженедельно и направлена на повышение приверженности населения к занятиям спорта.
В пятницу с 11:00 до 14:00 все желающие приглашаются во Дворец спорта «Буртасы». Участники смогут оценить состояние своего здоровья и побеседовать со специалистами профилактической медицины. После чего всем желающим будут предложены бонусы на разовое посещение бассейна.
Следующая встреча состоится 29 ноября во Дворце спорта «Олимпийский».
- Ждем всех жителей Пензенской области на спортивных площадках бассейнов для укрепления своего здоровья, - говорит специалист Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова. - Заряд бодрости и позитивного настроения гарантирован.
ИСТОЧНИК KP.RU