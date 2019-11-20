2019-11-20T12:18:22+03:00
Здоровье

Пензенцев приглашают на прием эндокринологи

Предварительно нужно будет записаться
Анна ЧЕРНАЯ
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Министерство здравоохранения Пензенской области информирует, что 23 ноября жителей региона ждут на прием врачи-эндокринологи.

Специалисты примут взрослое население в следующих медицинских организациях:

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;

- поликлиники № №1, 3, 4, 6, 8, 9, 14 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

- Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина;

- Кузнецкая межрайонная больница;

- Мокшанская районная больница;

- Каменская межрайонная больница;

- Никольская районная больница;

- Пензенская районная больница;

- Шемышейская участковая больница;

- Городищенская районная больница.

Запись в рамках дополнительного приема врачами-эндокринологами в субботу осуществляется только портал государственных услуг или Пенза-Доктор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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