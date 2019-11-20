Пензенцев приглашают на прием эндокринологи
Министерство здравоохранения Пензенской области информирует, что 23 ноября жителей региона ждут на прием врачи-эндокринологи.
Специалисты примут взрослое население в следующих медицинских организациях:
- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;
- поликлиники № №1, 3, 4, 6, 8, 9, 14 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
- Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина;
- Кузнецкая межрайонная больница;
- Мокшанская районная больница;
- Каменская межрайонная больница;
- Никольская районная больница;
- Пензенская районная больница;
- Шемышейская участковая больница;
- Городищенская районная больница.
Запись в рамках дополнительного приема врачами-эндокринологами в субботу осуществляется только портал государственных услуг или Пенза-Доктор.
ИСТОЧНИК KP.RU