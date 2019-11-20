Пензенцы проголосовали за территории для благоустройства
На прошлой неделе в пятницу в Пензе состоялось голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в ближайшее время. О результатах вчера сообщил мэр Пензы Андрей Лузгин:
- За Фонтанную площадь проголосовали 30 825 человек. Мы уже приступили к ее реконструкции, на средства спонсоров началось переустройство самой чаши. Благоустройство затронет всю территорию между улицей Кирова, Максима Горького, Московской.
Сам светомузыкальный фонтан будет состоять из трех частей: в центре - прямоугольная чаша, а по краям - два плоскостных фонтана квадратной формы. Сам фонтан будет реконструирован к 25 июля. Полностью завершить реконструкцию Фонтанной площади и сдать объект планируется в августе.
Второе место на голосовании занял сквер за Дворцом единоборств Воейков. Он получил 2505 голосов. Третье место - зона отдыха у водоема «Арбековские пруды», 1107 голосов. Всего в голосовании приняли участие 45 800 жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU