Пензенцы проголосовали за территории для благоустройства

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-20T13:20:30+03:00

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На прошлой неделе в пятницу в Пензе состоялось голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в ближайшее время. О результатах вчера сообщил мэр Пензы Андрей Лузгин:

- За Фонтанную площадь проголосовали 30 825 человек. Мы уже приступили к ее реконструкции, на средства спонсоров началось переустройство самой чаши. Благоустройство затронет всю территорию между улицей Кирова, Максима Горького, Московской.

Сам светомузыкальный фонтан будет состоять из трех частей: в центре - прямоугольная чаша, а по краям - два плоскостных фонтана квадратной формы. Сам фонтан будет реконструирован к 25 июля. Полностью завершить реконструкцию Фонтанной площади и сдать объект планируется в августе.

Второе место на голосовании занял сквер за Дворцом единоборств Воейков. Он получил 2505 голосов. Третье место - зона отдыха у водоема «Арбековские пруды», 1107 голосов. Всего в голосовании приняли участие 45 800 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU