Осторожно, двери администрации Пензы закрываются

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-20T08:31:55+03:00

Учебная эвакуация сотрудников пройдет в четверг, 21 ноября с 9 до 12 часов

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В связи с осуществлением плановых технических мероприятий, связанных с проверкой работы охранно-пожарной сигнализации и системы пожаротушения, в четверг, 21 ноября 2019 года, пройдет учебная эвакуация сотрудников администрации города Пензы.

В период с 9.00 до 12.00 будет прекращена работа подразделений городской администрации, ведущих прием граждан, и запрещен проход в здание администрации со стороны центрального входа (пл. Маршала Жукова) и бокового входа со стороны ККЗ «Современник».

По информации пресс-службы, администрации города приносит извинения за доставленные неудобства и просит планировать заранее время посещения учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU