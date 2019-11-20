Осторожно, двери администрации Пензы закрываются
В связи с осуществлением плановых технических мероприятий, связанных с проверкой работы охранно-пожарной сигнализации и системы пожаротушения, в четверг, 21 ноября 2019 года, пройдет учебная эвакуация сотрудников администрации города Пензы.
В период с 9.00 до 12.00 будет прекращена работа подразделений городской администрации, ведущих прием граждан, и запрещен проход в здание администрации со стороны центрального входа (пл. Маршала Жукова) и бокового входа со стороны ККЗ «Современник».
По информации пресс-службы, администрации города приносит извинения за доставленные неудобства и просит планировать заранее время посещения учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU