Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» стал «Открытием года»

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-19T18:02:27+03:00

Помимо нашей команды, на победу в этой номинации также претендовали «ЦСКА» из Москвы, «Адмирал» из Нижнего Новгорода и «Сибирь» из Новосибирска

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе в Москве в рамках «Недели регби в России» были подведены итоги этого года. В числе лучших оказались и команда из Пензенской области: клуб «Локомотив-Пенза» победил в номинации «Открытие года».

Этот сезон для регбийной команды из Пензы - дебютный. «Локомотив-Пенза» образовался год назад, и за это время клуб завоевал звание чемпиона России по регби-7 - олимпийской разновидности данного вида спорта. В классическом регби наша команда также показала хорошие выступления, сумев создать проблемы для признанных лидеров в каждом матче, и одержав несколько значимых побед.

Также среди номинантов в индивидуальных категориях был игрок «Локомотива-Пенза» Владислав Перестяк. Он претендовал на звание «Лучшего игрока чемпионата России по регби-7 среди мужчин».

ИСТОЧНИК KP.RU