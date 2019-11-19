Студенты Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий посетили «СтанкоМашСтрой»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-19T17:55:31+03:00

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С предприятием будущих специалистов познакомил директор по качеству компании «СтанкоМашСтрой» Константин Добряков. Он рассказал о станкостроении в Пензенской области, об истории становления компании и перспективах развития, о выпускаемой продукции и рынках сбыта. Ребята узнали, на каких предприятиях страны и мира работает металлообрабатывающее оборудование производства «СтанкоМашСтрой». А также об условиях труда и социальных гарантиях, уровне заработной платы, которая на предприятии является одной из самых высоких в регионе.

Большинство студентов IT-колледжа выразили желание в будущем трудиться на подобном предприятии. Для этого, по словам директора по качеству, необходимо повышать свой профессиональный уровень, так как работа на современном высокотехнологичном предприятии требует высокого уровня знаний, умений и навыков.

ИСТОЧНИК KP.RU